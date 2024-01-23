Astronot Alper Gezeravcı kapsülden 'mutluluk' fotoğrafı paylaştı Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla" dedi.

DHA

Türkiye'nin ilk astronotu olan olan Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.

Astronotları içinde taşıyan Crew Dragon kapsülü yaklaşık 36 saat süren yolculuktan sonra, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Böylece Ax-3, Houston merkezli Axiom Space tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenen üçüncü mürettebatlı görev oldu.

Uzaydan mutluluk pozu

Gezeravcı, uzaya çıkmasının ardından kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra fotoğraf çekindi.



Fotoğraf karesinde, Gezeravcı ve diğer astronot arkadaşları ile yüzlerindeki mutluluk görünüyor.

"Tüm gayretimizle çalışıyoruz"

Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış.



Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor.



Biz de bu deneyimi bizzat yaşayarak ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz.



Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla.

Gezeravcı'nın yüzündeki şişliğin nedeni

Öte yandan Gezeravcı'nın paylaştığı karede yüzündeki şişlik dikkat çekti. Bunun nedeni ise yer çekimi.

Uzayda yer çekimi olmaması nedeniyle vücutta dağılması gereken sıvılar, vücudun üst kısımlarında birikiyor. Bu nedenle de özellikle yüz çehrelerinde şişlik görülebiliyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde şişlikten bahsetmişti

Gezeravcı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:

Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren, Dragon'un içindeyken bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye, görmeye başladık.



Dolaşım, kas ve iskelet sistemi başta olmak üzere, tüm bedenimde bu değişiklikleri halihazırda gözlemleyebiliyorum. Normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar, başta kan olmak üzere, yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor.



Bu nedenle yüz çehrem, dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Vücut sıvılarındaki basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflıkları oluşabiliyor. Çok şükür bende bunlara ilişkin şu ana kadar hiçbir emare yok.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)