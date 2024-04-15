Astronotlar Ay'a gidiyor: Orion uzay aracının testleri başladı NASA, 2025 için planlanan "Artemis II" misyonunda dört astronotu Ay'a doğru bir yolculuğa çıkaracak "Orion" uzay aracını test ediyor.

ensonhaber.com

NASA, Artemis görevi kapsamında 2026 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Ay'a ayak basmadan önce, ikinci görev kapsamında dört astronotla beraber Orion aracı, Ay'ın yakınından geçip geri dönecek. NASA, bu görevi gelecek yıl için planlıyor.

Son görev olan Artemis 3'de ise mürettebat, Ay yüzeyine inecek.

Orion testleri başladı

NASA, yolculukta kullanılacak Orion kapsülünü Kennedy Uzay Merkezi'nde test etmeye başladı.

Vakum odasına nakledilen araç, burada elektromanyetik uyumluluk ve girişim testlerinden geçecek.

Yaz boyunca mühendisler, derin uzay boşluğundaki koşulları kaldırıp kaldıramayacağını anlayabilmek için Orion'u uzay ortamını simüle eden bir teste sokacak.

Mürettebatsız "Artemis I" misyonu, NASA'nın yeni nesil SLS roketi tarafından fırlatılmış ve ilk uçuş testinde Orion aracını Ay'ın yakınına göndermişti. Ancak, ilk denemede aracın içerisinde astronot yoktu.

NASA'nın Artemis II misyonu da aynı rotayı takip edecek ve dört mürettebatı Ay'ın çevresine göndererek yüzeye yaklaşacak.

Yaklaşık 10 günlük yolculuğun amacı, uzay aracının daha sonraki mürettebatlı Ay görevleri için güvenliğini doğrulamak olacak.