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    Astronotlar, güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı

    Astronotlar Kimbrough ve Pesquet, kuruluma devam etmek amacıyla uzay yürüyüşüne başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.06.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 17:59
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    Astronotlar, güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, uzay yürüşüne çıktı.

    Görevdeki iki astronotun ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Thomas Pesquet olduğu kaydedildi.

    GÜNEŞ PANELLERİ İÇİN 6.5 SAATLİK YÜRÜYÜŞ

    Uzay yürüyüşü, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için gerçekleştiriliyor.

    Yürüyüşün 6.5 saat sürmesinin beklendiği ifade edildi. Bu kapsamda yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

    Astronotlar, güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı ViDEO

    Astronotlar, güneş panellerinin kurulumu için uzay yürüyüşüne çıktı #1

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