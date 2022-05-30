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- Astronotlar uzayda yapay göz üretecek
Astronotlar uzayda yapay göz üretecek
- Haber Merkezi
- 30.05.2022 - 10:04
- Güncelleme : 30.05.2022 - 10:31
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Crew-4 görevinde yer alan astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli görevler yürütecek.
Görev kapsamında ABD'li astronotlar Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins'le birlikte İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, yapay göz üretmek için çalışacak.
Uzayda retina geliştirilecek
Gözün en iç kısmına retina adı veriliyor. Bu kısım, ışığı beynin işleyebileceği sinyallere dönüştürmekten sorumlu.
Yapay retina, bakteriorhodopsin adı verilen ve ışıkla etkinleşen bir protein aracılığıyla uzayda geliştirilecek.
NASA, bu çalışma için protein bazlı yapay retinalar geliştiren ABD merkezli biyoteknoloji firması LambdaVision'la ortaklık kurdu.
Firmanın araştırmacıları, katmanlama işleminin mikro yer çekiminde daha iyi işleyip işlemediğini belirlemek için daha önce istasyonda deneyler yapmıştı.