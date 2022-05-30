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    Astronotlar uzayda yapay göz üretecek

    NASA ve Avrupa Uzay Ajansı astronotları, yeni görev ile birlikte uzayda yapay göz üretmek için çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 10:31
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    Astronotlar uzayda yapay göz üretecek

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Crew-4 görevinde yer alan astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli görevler yürütecek.

    Görev kapsamında ABD'li astronotlar Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins'le birlikte İtalyan astronot Samantha Cristoforetti, yapay göz üretmek için çalışacak.

    Uzayda retina geliştirilecek

    Gözün en iç kısmına retina adı veriliyor. Bu kısım, ışığı beynin işleyebileceği sinyallere dönüştürmekten sorumlu.

    Yapay retina, bakteriorhodopsin adı verilen ve ışıkla etkinleşen bir protein aracılığıyla uzayda geliştirilecek.

    ASTRONOT

    NASA, bu çalışma için protein bazlı yapay retinalar geliştiren ABD merkezli biyoteknoloji firması LambdaVision'la ortaklık kurdu.

    Firmanın araştırmacıları, katmanlama işleminin mikro yer çekiminde daha iyi işleyip işlemediğini belirlemek için daha önce istasyonda deneyler yapmıştı.


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