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    Astronotları taşıyan Soyuz-MS-17, rekor kırarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

    Soyuz MS-17 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 saat 3 dakika gibi rekor bir sürede ulaşmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 09:55
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    Astronotları taşıyan Soyuz-MS-17, rekor kırarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

    Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Kate Rubins'in içinde olduğu Soyuz MS-17 kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

    REKOR KIRILDI

    Fırlatıldıktan 9 dakika sonra başarılı bir şekilde yörüngeden ayrılan araç, yalnızca 3 saat 3 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmayı başardı.

    Bu süre, daha önce gerçekleştirilen uçuş sürelerinin neredeyse yarısına denk geliyor.

    Soyuz MS-17 Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

    UZAYDA 6 AY KALACAKLAR

    Rusya Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre ekip, istasyonda bulunacağı yaklaşık 6 ayda, istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyecek; deney, kargo kapsülü karşılama ve yük indirme gibi çalışmalar yapacak.

    HAVA KAÇAĞINI ONARMAK İÇİN MALZEME GÖTÜRDÜLER

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda haftalardır bir hava kaçağı meydana geliyordu. Ancak astronotlar, geçtiğimiz günlerde hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başarmıştı.

    Uluslararası Uzay İstasyonu Müdür Yardımcısı  Kenny Todd, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla, sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtmişti.

    Soyuz MS-17 aracı ise astronotların yanı sıra, hava kaçağını onarmak için gerekli çeşitli ekipmanları da istasyona ulaştırdı.

    ISS

    soyuz ms 17

    Instagram: @eshteknoloji

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