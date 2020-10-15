Astronotları taşıyan Soyuz-MS-17, rekor kırarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Soyuz MS-17 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na 3 saat 3 dakika gibi rekor bir sürede ulaşmayı başardı.

Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Kate Rubins'in içinde olduğu Soyuz MS-17 kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

REKOR KIRILDI

Fırlatıldıktan 9 dakika sonra başarılı bir şekilde yörüngeden ayrılan araç, yalnızca 3 saat 3 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmayı başardı.

Bu süre, daha önce gerçekleştirilen uçuş sürelerinin neredeyse yarısına denk geliyor.

UZAYDA 6 AY KALACAKLAR

Rusya Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre ekip, istasyonda bulunacağı yaklaşık 6 ayda, istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyecek; deney, kargo kapsülü karşılama ve yük indirme gibi çalışmalar yapacak.

HAVA KAÇAĞINI ONARMAK İÇİN MALZEME GÖTÜRDÜLER

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda haftalardır bir hava kaçağı meydana geliyordu. Ancak astronotlar, geçtiğimiz günlerde hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başarmıştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu Müdür Yardımcısı Kenny Todd, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla, sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtmişti.

Soyuz MS-17 aracı ise astronotların yanı sıra, hava kaçağını onarmak için gerekli çeşitli ekipmanları da istasyona ulaştırdı.