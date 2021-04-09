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    Astronotları taşıyan Soyuz MS-18 aracı fırlatıldı

    Rus ve Amerikan astronotlarını taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.04.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 14:10
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    Astronotları taşıyan Soyuz MS-18 aracı fırlatıldı

    Rus astronotlar Oleg Novitskiy ile Pyotr Dubrov’u ve NASA astronotu Mark Vande Hei'yi taşıyan Soyuz MS-18 kapsülü, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

    Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınlanan fırlatma anını, ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitryi Rogozin ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin birlikte izledi.

    Astronotları taşıyan Soyuz MS-18 aracı fırlatıldı - VİDEO

    soyuz ms 18

    3.5 SAAT SONRA İSTASYONA ULAŞACAK

    60 yıl önce uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin’in adını taşıyan Soyuz MS-18 aracı, 9 dakika sonra dünya yörüngesinden çıktı ve 3.5 saatlik yolculuğun ardından istasyona varacak.

    Söz konusu ekibin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay kalması ve bu süre zarfında 50’ye yakın bilimsel araştırma yürütmesi planlanıyor.

    astronopt

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