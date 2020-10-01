Astronotları uzay istasyonuna taşıyan Crew Dragon, beklenenden çok daha fazla hasar gördü

Astronotları uzay istasyonuna taşıyan Crew Dragon, beklenenden çok daha fazla hasar gördü

SpaceX'in yapım ve uçuş güvenilirliğinden sorumlu başkan yardımcısı Hans Koenigsmann, Crews Dragon aracının ilk görevinde beklenenden çok daha fazla hasar aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü, NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımıştı.

2 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini yapan astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü, yeniden Dünya'ya dönmüştü.

HASAR BEKLENENDEN ÇOK DAHA FAZLA

SpaceX'in yapım ve uçuş güvenilirliğinden sorumlu başkan yardımcısı Hans Koenigsmann, Crew Dragon'ın ısı kalkanlarında beklenenden çok daha fazla hasar olduğunu açıkladı.

Crew Dragon, söz konusu hasarları Dünya atmosferine girerken yaşadı. Müthiş bir hızla atmosfere giren aracın alt tarafındaki sıcaklık hızla yükselmeye başladı.

Özel olarak tasarlanmış ısıya dayanıklı kalkanlar, Crew Dragon'ın içindeki astronotları korudu, ancak bu sırada araçta çok fazla hasar meydana geldi.

Koenigsmann, bu derece büyük bir hasarı kendilerinin de beklemediğini vurguladı.

Ekip ayrıca, Crew Dragon'ın Dünya'ya iniş sırasında paraşütlerin açılma zamanlamasını geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Bir önceki görevde, aracın paraşütleri kabul edilebilir bir yükseklikte açıldı. Ancak SpaceX, bunun yine de beklenenden biraz erken olduğunu söyledi.

Mühendisler, bu sorunu çözmek için, araca yüksekliği daha doğru ölçecek yeni bir cihaz takacak.