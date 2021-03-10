ASUS ROG Phone 5, 18GB RAM ile tanıtıldı

Asus, ROG Phone ailesinin en yeni üyesi Asus ROG Phone 5 oyuncu telefonunu duyurdu. Oldukça üst seviye bir donanıma sahip telefonun özelliklerine ve fiyatına daha yakından bakıyoruz.

Günümüzde akıllı telefonlarda yer alan RAM kapasiteleri, bilgisayarlarla yarışır hale geldi. Üstelik RAM konusunda telefon üreticileri her geçen sürede çıtayı bir üst seviyeye çıkartıyor.

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, 2018'in sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti.

Yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğrayan ve oyuncuların tercih ettiği telefon modelleri arasına giren ROG Phone, beşinci modeliyle yeni bir rekora imza attı.

Asus’un ve Android tarafının en donanımlı telefonu olma konusunda iddialı Asus ROG Phone 5, 18GB RAM kapasitesi ile tanıtıldı. Gelin telefonun fiyatına ve özelliklerine daha yakından bakalım.





ASUS ROG PHONE 5 ÖZELLİKLERİ

6,78 inç büyüklüğünde ve 144Hz yenileme hızına sahip Full HD+ AMOLED ekranla gelen ASUS ROG Phone 5, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor.

16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip telefonun Ultimate sürümü ise tam 18GB RAM ile geliyor.

ASUS ROG Phone 5, oyuncu telefonu olmasına rağmen kamera konusunda da oldukça iddialı. 64 MP’lik Sony IMX686 ana kamerası, 13 MP ultra geniş açı kamerası ve makro kamerası ile fotoğraf meraklılarına göz kırpan telefonun ön kısmında ise 24 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Son olarak ASUS ROG Phone 5'in batarya özelliklerine de değinelim. Telefonun arka kısmında iki adet 3000 mAh batarya yerleştirilmiş. Bu bataryalar, 65W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

ASUS ROG PHONE 5 FİYAT

ROG Phone 5

8 GB + 128 GB: 799 Euro

12 GB + 256 GB: 899 Euro

16 GB + 256 GB: 999 Euro

ROG Phone 5 Pro

16 GB + 512 GB: 1.199 Euro

ROG Phone 5 Pro Ultimate