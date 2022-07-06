Asus'un oyuncu telefonları ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro tanıtıldı

Asus, ROG Phone ailesinin en yeni üyeleri ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro 'yu görücüye çıkardı. Oldukça üst seviye donanımlara sahip telefonların özelliklerine ve fiyatlarına daha yakından bakıyoruz.

Günümüzde akıllı telefonlarda yer alan RAM kapasiteleri, bilgisayarlarla yarışır hale geldi. Üstelik RAM konusunda telefon üreticileri her geçen sürede çıtayı bir üst seviyeye çıkartıyor.

Asus'un 'Republic of Gamers' (Oyuncular Cumhuriyeti) adı altında yarattığı bir marka olan ROG, 2018'in sonuna doğru ilk ürününü ROG Phone ile vermişti.

Yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğrayan ve oyuncuların tercih ettiği telefon modelleri arasına giren ROG Phone, altıncı modeliyle karşımıza çıktı ve bir önceki modeldeki 18GB RAM kapasitesini korudu.

Asus’un ve Android tarafının en donanımlı telefonu olma konusunda iddialı Asus ROG Phone 6 ve ROG Phone 6 Pro'nun özelliklerine kısaca bir göz atalım.

Asus ROG Phone 6 özellikleri

6.78 inçlik 165Hz AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci

12GB / 16GB LPDDR5 RAM

256GB /512GB UFS 3.1 depolama

50MP Sony IMX766 ana kamera, 13MP ultra geniş, 5MP makro

12MP Sony IMX663 ön kamera

6000mAh batarya

65W hızlı şarj

Fiyat: 999 euro

Asus ROG Phone 6 Pro özellikleri

6.78 inçlik 165Hz AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci

18GB LPDDR5 RAM

256GB / 512GB UFS 3.1 depolama

50MP Sony IMX766 ana kamera, 13MP ultra geniş, 5MP makro

12MP Sony IMX663 ön kamera

6000mAh batarya

65W hızlı şarj

Fiyat: 1299 euro

Asus, telefonun sağ tarafında ve arkasında programlanabilir AirTrigger ultrasonik düğmelerini geri getirerek, desteklenen oyunlarda kontrollerinizi haritalamanıza olanak tanıyor.

Telefonlar ayrıca öne bakan çift hoparlör, üçlü mikrofon, Dirac Virtuo uzamsal ses ve bir kulaklık jakı ile geliyor.