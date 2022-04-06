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    ATAK helikopterleri ilk kez yurt dışına teslim edilecek

    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” dedi.
    • İHA
    • 06.04.2022 - 03:55
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    ATAK helikopterleri ilk kez yurt dışına teslim edilecek

    Savunma Sanayisinde önemli bir adım olan ve yerli imkanlarla üretilen ATAK helikopteri ilk kez yurt dışına Filipinler'e ihraç edilecek.

    "ATAK'I İLK KEZ YURT DIŞINA TESLİM EDİYORUZ"

    Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez filipinler’e teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

    ATAK helikopterleri ilk kez yurt dışına teslim edilecek #1

    ATAK helikopterleri ilk kez yurt dışına teslim edilecek #2


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