ATAK helikopterleri ilk kez yurt dışına teslim edilecek

ATAK helikopterleri ilk kez yurt dışına teslim edilecek

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” dedi.

Savunma Sanayisinde önemli bir adım olan ve yerli imkanlarla üretilen ATAK helikopteri ilk kez yurt dışına Filipinler'e ihraç edilecek.

"ATAK'I İLK KEZ YURT DIŞINA TESLİM EDİYORUZ"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez filipinler’e teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.