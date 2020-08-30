Türk Deniz Kuvvetleri'ne yerli ve milli başarılar sağlayacak Atmaca Füzesi, Roketsan başarısıyla yıl sonunda envantere girmeye hazırlanıyor.

Yerli ve milli üretim kapsamında Harpoon Füze sisteminin yerini almaya hazırlanan Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'nin hizmete girmesine az bir vakit kaldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi, envantere adını yerli ve milli duruşu ile altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor.

ATMACA FÜZESİ'NİN TANITIM VİDEOSU PAYLAŞILDI

Türk savunma sanayiinin önemli üreticilerinden olan Roketsan'ın yeni merkezinin açılış töreninde yayınlanan bir video ile Atmaca Füzesi'nin de tanıtımı yapıldı.

Atmaca Füzesi yıl sonunda envantere girecek VİDEO



200 KM ÜZERİ MENZİLE SAHİP

Teknolojik sistemler noktasında üstün özelliklere sahip olan Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca, 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi vurma yetisine sahip.

"ZAFER ESERLE KUTLANIR, LAFLA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile gerçekleşen Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi'nde, yerli üretimler gururla sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz." ifadelerini kullandı.

ATMACA FÜZESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

350 milimetrelik çapa ve 1.4 metre kanat açıklığına sahip olan Atmaca Füzesi'nin ağırlığı 800 kilograma denk geliyor.

TR40 motor tipine sahip Atmaca Füzesi'nin menzili 200 kilometre olsa da, yapılan denemelerde 200 kilometre menzili aşan hedefleri vurduğu gözlemlendi.

Atmaca Füzesi, yüksek hassasiyetlere sahip özellikleri ile her türlü hava koşuluna uygun hazırlanarak, su üstü ve su altı görevlerini başarıyla yerine getiriyor.