Atmosferdeki hidrojen seviyelerinde ciddi artış

Yeni bir araştırmaya göre, atmosferdeki moleküler hidrojen seviyeleri önemli ölçüde arttı. Araştırmacılar, sorunun kaynağının insanlar olduğunu söylüyor.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye sürükleniyor.

Bilim insanlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranı son 63 yılın en yüksek seviyesinde ve bunu yeterince düşüremezsek, gelecekte daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz.

HİDROJEN SEVİYELERİ DE ARTIYOR

Şimdilerde ise karbondioksit oranına ek olarak, farklı bir sorun daha ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, insan kaynaklı sebepler nedeniyle atmosferde bulunan moleküler hidrojen seviyeleri önemli ölçüde arttı.

Bilim insanları, Antartika’da bulunan buzulların delinmiş çekirdeklerinde sıkışan hava örneklerini analiz etti.

İncelemeler sonucunda, atmosferik hidrojenin 20. yüzyılda insan kaynaklı sebepler yüzünden yüzde 70’lik bir artış gösterdiği ortaya çıkarıldı.

YAVAŞLAMA BELİRTİSİ YOK

Uzmanlara göre, son zamanlarda hava kirliliğine karşı alınan önlemler artırılmaya başlansa da hidrojen emisyonları hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor ve hızla yükselmeye devam ediyor.

Özellikle otomobillerden kaynaklanan hava kirliliğinin bir yan ürünü olan moleküler hidrojen, karbondioksitten sonra en önemli iki sera gazı olan metan ve ozonun da dağılımını dolaylı olarak etkiliyor.

Bu da moleküler hidrojenin iklim değişikliklerinde önemli bir etken olduğu anlamına geliyor.

Antartika’dan alınan hava örnekleri, atmosferik hidrojenin 1852 ile 2003 yılları arasında milyarda 330 parçadan milyarda 550 parçaya yükseldiğini gösterdi. Araştırmacılara göre bu durum endişe verici sonuçlar doğurabilir.