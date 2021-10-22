Atmosferi parçalanmış gezegen keşfedildi

Bilim insanları, bir çarpışma sonucu atmosferi parçalanmış gibi görünen bir gezegen keşfetti.

Bilim insanları, zaman zaman yaptıkları gezegen keşifleriyle uzaydaki sırları ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Şimdi de bir çarpışma sonucu atmosferi parçalanmış gibi görünen bir keşfedildi. Dünya'dan sadece 95 ışık yılı uzaklıktaki HD 172555 isimli gezegen, çevresinde meydana gelen büyük bir patlamanın kanıtlarını taşıyor.

Yeni araştırma, çarpışmanın muhtemelen kabaca Dünya büyüklüğünde bir gezegenle daha küçük bir nesne arasında meydana geldiğini gösteriyor.

Yapılan araştırmalara göre söz konusu çarpışma, en az 200 bin yıl önce ve saatte 35 bin kilometreden fazla bir hızda gerçekleşti.

ATMOSFER PARÇALANDI

Görünüşe göre yüksek hızlı çarpışma, büyük gezegenin atmosferinin bir kısmını muhtemelen parçalamıştı. Bu dehşet verici olay, geçmişte keşfedildiğinde bilim insanlarının ilgisini çeken yıldızın neden gaz ve toz barındırdığını açıklayabilir.

MIT'nin Dünya, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi ve çalışmanın başyazarı Tajana Schneiderman, "Bir öngezegenin devasa bir çarpışmayla soyulmuş atmosferine dair bu olguyu ilk kez tespit ettik" dedi.

HD 172555, bilim insanlarının merakını uzun süredir cezbediyor çünkü onu çevreleyen toz özellikle dikkat çekici görünüyor.



