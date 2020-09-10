Avant Space, reklam panolarından oluşan uzay lazerlerini Stratosfer'e gönderdi

Avant Space isimli Rus şirketi, gelecekte uzaydan reklam gösterilmesini sağlayacak uyduların lazerlerini stratosfere fırlattı.

Rus şirketi Avant Space, reklamcılığı farklı bir boyuta taşımak için ilk adımları attı. Şirket, uzaydan reklam gösterme yeteneğine sahip uzay aracı için lazer düzeneğinin stratosfer testlerinden geçtiğini açıkladı.

Yaklaşık 30 kilometre yüksekliğe fırlatılan lazer düzeneği, testleri başarıyla tamamlayarak uzay reklamcılığının önünü açtı.

Avant Space'den yapılan açıklamada, gelecekte lazer düzeneğine sahip reklam uydularının, gökyüzündeki en parlak yıldızlar olacağı belirtildi. Ancak şirketin açıklamasına göre bu parlaklık, gök bilimciler için herhangi bir sorun yaratmayacak.

UZAYDAN REKLAM DEVRİ BAŞLIYOR

Avant Space, lazer düzeneğine sahip uyduları uzaya göndererek bir uydu kümesi oluşturacak. Uzaktan yönetilebilir ekranlara sahip olacak uyduların her biri, kilometrelerce piksel oluşturacak ve reklam panosuna dönüşecek.

Uydulardaki lazerler, yalnızca büyük şehirlerin üzerinden geçerken açılacak ve uydular şehir sınırları içerisinde kalarak reklam gösterecek.

Şu anda geliştirilmekte olan bir mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilecek reklam uyduları, herhangi bir aksilik yaşanmazsa 2022 yılında uzaya fırlatılacak.