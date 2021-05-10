Avrupa, 2030'a kadar 3 milyon şarj istasyonu hedefliyor

Avrupa, 2030'a kadar 3 milyon şarj istasyonu hedefliyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa'daki kamuya açık elektrik şarj istasyonlarının 2030'a kadar 3 milyona çıkması gerektiğini söyledi.

Elektrikli otomobillere olan ilginin arttığı son yıllarda, pek çok Avrupa ülkesindeki hükümetler yeni benzinli otomobil satışlarının yasaklanması için son tarihleri belirlemeye başladı.

Bu nedenle elektrikli araçlara olan talep gelecek yıllarda daha çok artacağından, ülkelerin şarj altyapısına yapacağı yatırımlar da büyük önem arz ediyor.

AVRUPA'DA HEDEF 3 MİLYON İSTASYON

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa'daki kamuya açık elektrik şarj istasyonlarının sayısının 2025 yılına kadar bir milyona, 2030'a kadar ise 3 milyona çıkmasını tavsiye etti.

Avrupa Alternatif Yakıtlar Gözlemevi'ne (EAFO) göre, 2020 yılında Avrupa'da toplamda 3.11 milyon EV (elektrikli araç) ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) varken 286 bin halka açık şarj noktası vardı.

Artan EV ve PHEV sayıları ile birlikte halka açık şarj noktaları sayısı da önem kazanıyor.

EN FAZLA HOLLANDA'DA VAR

Halka açık şarj istasyonları Avrupa'da en çok Hollanda, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Norveç ve İtalya'da bulunuyor.

Hollanda, 100 kilometre kare başına 160,5 şarj istasyonu ve şarj istasyonu başına da 4.4 EV ve PHEV ile bu konuda en yüksek yoğunluğa sahip.