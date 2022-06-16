Avrupa akıllı telefon pazarında satışlar 10 yılın en düşüğünde

Counterpoint Research raporuna göre, Avrupa akıllı telefon pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 düşerek yaklaşık on yılın en düşük sevkiyatını kaydetti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

Avrupa'da satışlar yüzde 12 düştü

Araştırma şirketi Counterpoint Research raporuna göre, Avrupa akıllı telefon pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 düşerek yaklaşık on yılın en düşük seviyesine geriledi.

Araştırma şirketi; devam eden bileşen kıtlığının, Çin'deki koronavirüs karantinalarının, kötüleşen ekonomik koşulların ve Rusya-Ukrayna savaşının bu düşüşü tetiklediğini söylüyor.

Pazar lideri Samsung'un sevkiyatları yılın ilk çeyreğinde yüzde 16 düştü. Aynı dönemde Apple, yüzde 6'lık bir düşüş yaşadı.

Realme, sevkiyatlarda yıllık büyüme kaydeden ilk 5 içerisindeki tek üretici olarak kayıtlara geçti.

Counterpoint Research, Avrupa'daki akıllı telefon sevkiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki çeyrek dönemlerde de devam edeceğini düşünüyor.

Analizler, 2022 yılı için satış beklentisini 1.33 milyara kadar düşürdü. Bu rakami geçen yılın toplam satış adedinden daha az.

Yıl içerisinde yaşanacak gelişmelerin ışığında beklentilerin daha da düşebileceği belirtiliyor. Çin'in daha ne kadar sıkı karantina uygulayacağı, akıllı telefon pazarının gidişatına yön verecek.