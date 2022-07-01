Avrupa akıllı telefon pazarında satışlar 100 milyonun altına indi

Counterpoint Research, küresel akıllı telefon satışlarında büyük bir gerileme yaşandığını gösteren yeni raporunu yayınladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2022'de de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan, Çin’de yaşanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle üretim ve tedarik süreçleri sıkıntıya giren akıllı telefon pazarı için zor günler kapıda.

Satışlardaki düşüş sürüyor

Daha önce, Samsung'un 50 milyon akılllı telefonunun depolarda kaldığını sizlerle paylaşmıştık. Gelen raporlar, pazardaki genel düşüşün sürdüğünü gösteriyor.

Counterpoint Research raporuna göre, 2022’nin Mayıs ayı itibarıyla akıllı telefon satışlarında ay bazında yüzde 4 ve yıllık bazda ise yüzde 10’luk bir düşüş yaşandı.

Counterpoint Research, satışların 96 milyona kadar gerilediğini söylüyor. Bununla birlikte yaşanan pazar kayıplarının yaz dönemi boyunca devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Çin'deki toparlanmalar ve tedarik sorunlarının düzelmesi, yılın ikinci yarısında satışları yeniden artırabilir.