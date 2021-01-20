Avrupa Birliği, ABD'li teknoloji şirketlerini uyardı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'li teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformlarının keyiflerine göre karar alamayacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen sosyal medya şirketlerini değerlendirdi.

Kongre baskınının ardından sosyal medya ağlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapattığını anımsatan Von der Leyen, "İnternet devlerinin eylemlerinin sorumluluklarını üstlenmelerini istiyoruz. Donald Trump'ın hesabının yıkıcı olaylardan 5 dakika sonra askıya alınması önemli bir durumdu.

"KEYFE GÖRE KARAR ALINAMAZ"

Ancak bu tür bir karar Silikon Vadisi CEO'larının keyfine göre değil, kanun ve kurallara göre alınmalıdır." diye konuştu.





Von der Leyen, Avrupa'nın dijital teknoloji alanında ABD'deki yeni yönetimle paylaşacağı tecrübeleri olduğunu aktararak, "Dijital alandaki yönetmeliklerde küresel standartları belirlemeyi umuyoruz. İlk adım olarak, ortak bir Teknoloji Konseyi kurulabilir.

Birlikte, gizlilik kurallarından kritik dijital altyapının güvenliğine kadar çeşitli başlıklarda dünya çapında geçerli olacak kurallar belirleyebiliriz." ifadelerini kullandı.​​​​