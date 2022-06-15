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    Avrupa Birliği, deepfake için ağır cezalar planlıyor

    Fotoğraf ve videoları manipüle ederek yalan bilgi yayılmasının önüne geçmek isteyen Avrupa Birliği, ağır para cezalarını gündemine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 10:51
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    Avrupa Birliği, deepfake için ağır cezalar planlıyor

    Herhangi bir videoda yer alan kişinin, yapay zeka yardımıyla anlık olarak başka bir kişinin görüntüsünü aldığı deepfake teknolojisi, son zamanlarda oldukça sık kullanılsa da çeşitli tartışmalara da neden olmuştu.

    Örneğin bazı kötü niyetli kişiler, devlet adamlarının aslında hiç var olmayan sahte videolarını üretmeyi başarmıştı.

    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda bireylerin yüzlerinin manipüle edilerek sanki konuşuyormuş gibi gösterilmesi, son zamanlarda Avrupa Birliği'nin de gündeminde.

    Özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu tür içeriklerle bilgi kirliliğinin önüne geçmek isteyen Avrupa Birliği, sosyal medyaya çok sıkı önlemler getirmeyi gündemine aldı.

    Ciddi para cezaları yolda

    Sosyal medya platformlarına ve şirketlerine bu tür içerikleri engellemeleri konusunda sert bir uyarıda bulunacak Avrupa Birliği, aynı zamanda çok ciddi para cezaları getirecek.

    Avrupa Birliği’nin radarına aldığı şirketler arasında, bünyesinde Facebook ve Instagram’ı da barındıran Meta, Google, Twitter ve TikTok yer alıyor.

    deepfake


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