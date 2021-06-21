Avrupa Birliği, Google'a reklam soruşturması açmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin antitröst kurumları, Google'ın dijital reklam uygulamaları dolayısıyla Alphabet hakkında resmi soruşturma açacak.

Daha önce arama motoru ve reklamcılık faaliyetlerinde rekabete aykırı davrandığı için çeşitli cezalar alan Google için bu kez Avrupa Birliği devrede.

Avrupa Birliği'nin antitröst kurumları, Google'ın dijital reklam uygulamaları nedeniyle çatı şirket Alphabet hakkında resmi soruşturma açmaya hazırlanıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, soruşturmanın bu sene içerisinde açılacağını dile getiriyor.

GOOGLE İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Avrupa Komisyonu'nun böyle bir soruşturma yürütmesi geçtiğimiz sene internet reklamlarından 147 milyar dolar gelir elde eden Google açısından büyük bir tehdit oluşturabilir.

Google aramaları, Youtube ve Gmail gibi Google'ın kendi sitelerinde gösterdiği reklamlar satış ve kârın en büyük dilimini oluşturuyor.

Gelirin yaklaşık yüzde 16'lık dilimi ise başka sitelerde gösterilen, ancak Google'ın teknolojisinin kullanıldığı reklamlardan geliyor.

Soruşturmanın detaylarıyla ilgili henüz Avrupa Birliği kurumlarından resmi bir açıklama gelmedi.



