Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'ın cezasını iptal eden mahkeme kararına itiraz edecek

Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'ın cezasını iptal eden mahkeme kararına itiraz edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Apple'a 13 milyar euronun üzerinde vergi borcu çıkarılmasını iptal eden mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

ABD'li teknoloji devi Apple, 2016 yılında yüklü bir ceza ile gündeme gelmişti. AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını tamamlamış ve şirketin vergilendirme konusunda AB kurallarına uymadığı hükmüne varmıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğunu, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar euro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı.

APPLE İTİRAZ ETTİ, MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmiş ve karara itiraz için mahkemenin yolunu tutmuştu.

Daha sonra ise AB Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Apple'a kestiği 13 milyon euroluk cezayı geçtiğimiz aylarda iptal etmişti. Mahkeme, AB komisyonunun Apple'a ceza kesmek için yeteri kadar kanıtı olmadığı hükmüne varmıştı.





AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU KARARA İTİRAZ EDECEK

Olayların ardından 4 yıl geçmesine rağmen AB komisyonu ile Apple arasındaki ceza tartışması devam ediyor.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, AB Genel Mahkemesi'nin Apple lehine aldığı kararı, hukuki hatalardan ötürü Avrupa Adalet Divanı'nda temyize götüreceklerini açıkladı.

Komisyon, Apple'a verilen cezanın yeniden onaylanmasını istiyor. Konuyla ilgili Apple tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil.