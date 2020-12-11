Avrupa Birliği kurumları, terör içeriğinin internetten kaldırılması için anlaşma sağladı

Avrupa Birliği kurumları, terör içeriğinin internetten kaldırılması için anlaşma sağladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, terör içerikli paylaşımların internetten çok hızlı şekilde kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme üzerinde geçici anlaşmaya vardı.

Son yıllarda internet kullanımının oldukça artmasıyla, bu ortamda yayınlanan bazı sakıncalı içeriklerin önüne geçilemiyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, özellikle terör içeriklerinin internet ortamından çok hızlı bir şekilde kaldırılmasına yönelik yeni bir ön anlaşmaya vardı.

1 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, üzerinde uzlaşılan taslak yasal düzenlemeyle internetteki terör içeriklerinin en fazla 1 saat içinde kaldırılması hedefleniyor.

Düzenlemeyle AB ülkelerinin ilgili makamları servis sağlayıcı şirketlere içerikleri kaldırma veya bu içeriklere üye ülkelerde erişimi engelleme talimatı verebilecek.

Talimat verildikten sonra 1 saat içinde içeriğin kaldırılması veya engellenmesi zorunlu olacak. Servis sağlayıcılarla iş birliği sağlanması ve işleyişin kolaylaştırılması için "temas noktaları" oluşturulacak.

ÜLKELER CEZA VEREBİLECEK

Yasal düzenlemeye uyulmayarak içeriğin kaldırılmaması veya engellenmemesi durumunda ne tür bir ceza verileceği üye ülkelerin kararına bırakılacak.



Ayrıca terör içeriğinin yer aldığı alan sağlayıcı şirket, hizmetlerinin kötüye kullanımına ve terör içeriğinin yayılmasına karşı özel olarak belirlenmiş tedbirler almak zorunda kalacak.

Bu tedbirlerin ne olacağına alan sağlayıcı şirket karar verecek ve terör içeriğinin yayılmasına karşı yaptıklarını aynı yıl içinde şeffaf şekilde kamuya açıklayacak.

AB Komisyonu, yasal düzenleme teklifini teröristlerin interneti kullanarak radikalleşmesini, adam bulmalarını ve şiddeti teşvik etmelerini engellemek amacıyla Eylül 2018'de yapmıştı.

