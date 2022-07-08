Avrupa Birliği, otomobillerde kara kutuyu zorunlu yaptı

Avrupa Birliği, otomobillerle ilgili yeni bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre otomobillere kara kutu teknolojisi getirilecek.

Genellikle uçaklarda görmeye alışık olduğumuz kara kutular, artık otomobillere de geliyor. Avrupa Birliği'nin araçlara kara kutu özelliğini getirebileceği, ilk defa geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı.

Bir yıldır bu sistemin üzerinde çalışan AB, Avrupa'da piyasaya sürülen otomobillerin kara kutu bulundurmasını zorunlu hale getirdi.

6 Temmuz 2022 itibarıyla piyasaya sürülen her otomobil için gerekli görülen özellikler, Temmuz 2024 itibarıyla zorunlu hale gelecek.

Araçlara takılacak kara kutunun incelemeleri, Hırvatistan Ulaştırma ve Trafik Bilimleri Fakültesi'nde tamamlandı.

Veriler kayıt altına alınacak

41 farklı veri toplayacak kara kutu, bu verileri olası bir kaza durumunda kazadan 5 saniye öncesine kadar toplayabilecek.

Uygulama ile kazaların nedenleri daha iyi anlaşılabilecek. Uygulamanın karayollarındaki ölümlü kazaları ve yaralanmaları azaltması da bekleniyor.

Öte yandan, yeni kararla birlikte hız sınırlama teknolojileri de otomobillerde zorunlu olacak.

Artık AB topraklarındaki otomobillere "Akıllı Hız Asistanı" (ISA) isimli bir teknoloji entegre edilecek.

Bu teknoloji, GPS verilerini kullanarak sürücülerin hızını anlık olarak takip edecek ve hız sınırının aşılması durumunda kullanıcıları uyaracak veya gerek gördüğü takdirde aracı otomatik olarak yavaşlatacak.