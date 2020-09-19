Avrupa Birliği, süper bilgisayarlara 8 milyar euro bütçe ayıracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, süper bilgisayarlar ve veri altyapıları için 2033 yılına kadar 8 milyar euro bütçe ayrılmasını teklif etti.

Birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar; çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, süper bilgisayar ve dijital veri altyapısı alanlarında hazırladığı yeni düzenleme tekliflerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa'nın dijital kapasitesinin artırılması için süper bilgisayarlar ve veri altyapılarına 2033 yılına kadar 8 milyar euro kaynak sağlanacak.

Bu kaynakla, yeni süper bilgisayar yatırımları yapılacak ve quantum sistemleri ile benzer teknolojilerin araştırılması ve kurulumu desteklenecek.

AVRUPA BİRLİĞİ, SÜPER BİLGİSAYARLARDA LİDER OLMAK İSTİYOR

Böylece AB, dünyanın en gelişmiş ilk 5 süper bilgisayarından 3'üne sahip olmayı hedefleyecek.

HERKESE AÇIK OLACAK

Süper bilgisayarlar ve kuantum hesaplama sistemleri Avrupa'daki bütün kullanıcıların erişimine açık olacak.

Mevcut durumda AB üyesi ülkeler, dünyanın en gelişmiş yüksek hızlı bilgisayarlarına sahip değil. Bu alanda öncülük Japonya, ABD ve Çin'de bulunuyor. AB üyesi ülkelerin bilim insanları, genellikle süper bilgisayar işlemleri için dış ülkelere yöneliyor.

Süper bilgisayar, özellikle bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan rakibi Summit'e 2.8 kat hız fark atarak dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilen Japon Fugaku, koronavirüs çalışmalarında kullanılıyor.

Bilgisayar, ofis alanlarında ve kalabalık trenlerde zerreciklerin nasıl yayıldığını anlamaya yönelik bir simülasyon üzerinde çalışıyor.

Fugaku'nun gelecek yıl tam kapasite çalışmaya başlamasıyla virüs için etkili tedavi yöntemleri üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

SUMMIT DE KORONAYA KARŞI KULLANILIYOR

Araştırmacılar mart ayında yaptıkları açıklamada, dünyanın en hızlı ikinci süper bilgisayarı olan Summit'i koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanmaya başladıklarını duyurmuştu.

Aşıyı geliştirmeden önce ilaç bileşiklerini tanımlamak için çok sayıda simülasyona ihtiyaç duyan uzmanlar, söz konusu simülasyonları Summit üzerinden gerçekleştiriyor.