Avrupa Birliği, TikTok hakkında soruşturma yürütüyor

Avrupa Birliği, TikTok hakkında birden fazla soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için Avrupa Birliği harekete geçti.

TikTok'a birden fazla soruşturma

Avrupa Birliği, TikTok hakkında birden fazla soruşturma yürütüldüğünü doğruladı. Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, bu soruşturmaların AB vatandaşlarının verilerinin Çin’e transferi ve çocuklara yönelik hedeflenmiş reklam gösterimi nedeniyle yürütüldüğü belirtildi.

Avrupa Birliği, TikTok hakkında birden fazla inceleme yürütse de platform, ABD’de daha fazla sıkıntı yaşıyor.

ABD Kongresi, uzun süredir TikTok’un kullanıcı gizliliği, yanlış bilgi ve çocuk güvenliği gibi birçok kritik başlıkta ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle platformu yasaklamak üzerine çalışmalar başlattı.

Gizli verilerin toplanması nedeniyle Çin tarafından büyük bir güvenlik ihlali gerçekleştirildiği iddiaları var.

Birkaç ay önce ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.