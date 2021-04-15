Avrupa Birliği, yapay zekayı kısıtlamaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği, yapay zeka kullanımını birçok alanda kısıtlamak veya tamamen yasaklamak için yeni bir yasa üzerinde çalışıyor.

Son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı.

Birçok ülke, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirirken, sektördeki yarış son yıllarda oldukça kızıştı. Ancak bu durum, bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN YAPAY ZEKA HAMLESİ

Yeni gelen bilgilere göre Avrupa Birliği, yapay zekaların işleyişini düzenleme konusunda önemli adımlar atacak.

Henüz taslak aşamasında olan belgelere göre, yapay zekanın her alanda kullanılması kısıtlanacak veya tamamen engellenecek. Kitle gözetimi ve sosyal kredi derecelendirmesi de bu alanlardan ikisi.

Söz konusu yasa hayata geçerse, Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin yapay zeka kullanarak yüz tarama yapması engellenecek.

Yasaya uymayan şirketlere 20 milyon dolar ya da gelirlerinin yüzde 4'üne kadar ceza kesilebilecek.

Aynı zamanda yüksek riskli yapay zeka sistemleri olarak tanımlanan projeler AB ülkelerinde üretilmeyecek ve satılamayacak.

Son olarak yasada, her üye ülkeden temsilcinin bulunacağı Avrupa Yapay Zeka Komisyonu'nun kurulması da yer alıyor. Bu komisyon, hangi yapay zeka projelerinin yüksek risk taşıdığını belirleyecek.