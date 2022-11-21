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Avrupa Birliği, yeni uydu sistemi kuracak

Avrupa Birliği, yeni uydu sistemi kuracak

Avrupa Birliği, güvenli ve sağlam bir iletişim altyapısı oluşturmak amacıyla yeni bir uydu sistemi kuruyor.