Petrol
87.07
-0.63%
Euro
19.07
-0.86%
Dolar
18.6275
0.10%
Altın
1.042
-0.40%
Borsa
4507
0.00%
Bitcoin
307.787
-3.13%
BTXN Coin
5.90
-5.14%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Avrupa Birliği, yeni uydu sistemi kuracak

    Avrupa Birliği, güvenli ve sağlam bir iletişim altyapısı oluşturmak amacıyla yeni bir uydu sistemi kuruyor.
    • 21.11.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Birliği, yeni uydu sistemi kuracak

    Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2,4 milyar euro bütçeli 2023-2027 Güvenli Bağlantı Programı üzerinde anlaşma sağladı.

    Programla AB'nin "IRIS" adlı bir uydu sistemi kurması öngörülüyor. Sistemle AB ülkelerinin ekonomilerinin ve devletlerin güvenli, hızlı ve dayanıklı iletişim ihtiyaçlarının karşılanması, başka ülkelere bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

    Silahlı kuvvetlere de hizmet edecek

    AA'nın haberine göre, uydu temelli bağlantının, AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerine yüksek güvenlikli iletişim imkanı sağlaması da amaçlanıyor.

    IRIS uydu sisteminin, Avrupa uzay sanayisinin bilgi ve tecrübesiyle kurulması, kuzey-güney yörüngesiyle tüm Avrupa'nın yanı sıra Afrika'nın tamamını da kapsaması planlanıyor.

    uydu


    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i 4 günde unuttu
    Magazin

    Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz'i 4 günde unuttu

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! Katar - Ekvador maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    DÜNYA KUPASI BAŞLIYOR! Katar - Ekvador maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Görüş Bildir