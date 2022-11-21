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Avrupa Birliği, yeni uydu sistemi kuracak
Avrupa Birliği, güvenli ve sağlam bir iletişim altyapısı oluşturmak amacıyla yeni bir uydu sistemi kuruyor.
- 21.11.2022 - 13:24
- Güncelleme : 21.11.2022 - 13:33
Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 2,4 milyar euro bütçeli 2023-2027 Güvenli Bağlantı Programı üzerinde anlaşma sağladı.
Programla AB'nin "IRIS" adlı bir uydu sistemi kurması öngörülüyor. Sistemle AB ülkelerinin ekonomilerinin ve devletlerin güvenli, hızlı ve dayanıklı iletişim ihtiyaçlarının karşılanması, başka ülkelere bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.
Silahlı kuvvetlere de hizmet edecek
AA'nın haberine göre, uydu temelli bağlantının, AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerine yüksek güvenlikli iletişim imkanı sağlaması da amaçlanıyor.
IRIS uydu sisteminin, Avrupa uzay sanayisinin bilgi ve tecrübesiyle kurulması, kuzey-güney yörüngesiyle tüm Avrupa'nın yanı sıra Afrika'nın tamamını da kapsaması planlanıyor.