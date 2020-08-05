Avrupa Birliği'nden Google'a rekabet soruşturması

Avrupa Birliği, Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i 2.1 milyar dolara satın almasına ilişkin soruşturma başlattı.

2007 yılında kurulan ve egzersiz ekipmanı, etkinlik izleyicisi, pedometre, kalp atış hızı, uyku kalitesi, adım takibi ve zindelikle ilgili sağlık verilerini ölçen giyilebilir ekipman üreticisi Fitbit, geçtiğimiz yıl kasım ayında Google tarafından satın alınmıştı.

Giyilebilir cihazlara oldukça önem veren Google, bu satın alma için yanlaşık 2.1 milyar dolar ödeme yapmıştı.

AB'DEN GOOGLE'A SORUŞTURMA

AB Komisyonu, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın Fitbit'i satın almasına ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu satın almanın Google'ın internet reklamcılığındaki pozisyonunu daha da kuvvetlendireceği, şirketin toplayacağı yeni verilerin reklamların kişiselleştirilmesine katkı sağlayacağı ve bu durumun rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek, AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon, birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

Söz konusu 2.1 milyar dolarlık satın alma girişimi konusunda AB kararının 9 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.