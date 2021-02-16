Avrupa Tüketiciler Birliği, TikTok hakkında şikayette bulundu

Avrupa Tüketiciler Birliği, kullanıcıların haklarının kapsamlı bir şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle TikTok'u şikayet etti.

Son zamanlarda ABD eski başkanı Donald Trump ile yaşadığı gizlilik sorunlarıyla mücadele eden TikTok, bazı kesimlerden tepki almaya devam ediyor.

Avrupa Tüketiciler Birliği, Çinli kısa video uygulaması TikTok hakkında, kullanıcıların haklarının kapsamlı bir şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle AB Komisyonu ve ulusal tüketici koruma kurumlarına şikayette bulundu.

TIKTOK, ÇOCUKLARI KORUMADA YETERSİZ

Avrupa'da 32 ülkeden 44 tüketici koruma derneğini çatısı altında toplayan Avrupa Tüketiciler Birliği'nden yapılan açıklamada, özellikle çocuklar ve gençler tarafından yaygın olarak kullanılan uygulamanın, AB'de geçerli tüketici haklarını çeşitli yönlerden ihlal ettiği ve çocukları gizli reklam ve uygunsuz/zararlı içeriklerden korumada yetersiz kaldığı tespitinde bulunuldu.

Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımındaki uygulamaların da yanlış yönlendirici olduğunu belirten tüketiciler birliği, hangi verilerin ne amaçla ve ne tür bir hukuki dayanakla toplandığına dair, özellikle de çocuk ve gençlerin anlayacağı şekilde net bir bilgilendirme yapılmadığını söylüyor.

Yetkilileri harekete geçmeye çağıran Avrupa Tüketiciler Birliği, TikTok'un politika ve uygulamaları konusunda kapsamlı bir inceleme başlatılmasını talep etti.

Genel Direktör Monique Goyens, TikTok'un birkaç yıl içinde Avrupa'da milyonlarca kişinin kullandığı en popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline geldiğine işaret ederek, "Çocuklar TikTok'u seviyor ama şirket onları korumak için birşey yapmıyor. Çocuklarımızın gizli reklam istilasına maruz kalmalarını ya da sadece biraz eğlenmek isterken, bilmeden reklam panolarına dönüştürülmelerini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.