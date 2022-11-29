Petrol
85.81
2.29%
Euro
19.3237
0.34%
Dolar
18.6368
0.06%
Altın
1.052
0.95%
Borsa
4920
0.00%
Bitcoin
313.360
1.42%
BTXN Coin
5.63
-2.59%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Avrupa, uçaklarda 5G bağlantısına izin verecek

    Avrupa Komisyonu, Avrupa merkezli hava yolu şirketlerinin uçak içi 5G bağlantıları sunmasını kolaylaştıracak.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa, uçaklarda 5G bağlantısına izin verecek

    Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son zamanlarda oldukça tartışılıyor.

    ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceğini söylemiş ve ek önlemler alınması gerektiğini vurgulamıştı.

    Avrupa'dan 5G kararı

    Avrupa Komisyonu, Avrupa merkezli havayolu şirketlerinin uçak içi 5G bağlantıları sunmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar atıyor.

    Uydu aracılığıyla yer merkezli ağlara bağlanan uçaktaki yolcular, yerleşik baz istasyonuna bağlanarak interneti kullanabilecek.

    Telefom görüşmeleri, yazılı mesaj ve veri haberleşmesi gibi özellikler yolculara 5G üzerinden sunulabilecek.

    5g faa

    Öte yandan,  5G hizmetlerinin yolcular için tam olarak ne zaman kullanılabileceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Uçak içi sunulacak 5G bağlantısı, kokpit iletişimleri için kullanılanlardan farklı frekanslar kullanacak ve bu sayede herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmayacak.


    28 Kasım 2022 Ankara elektrik kesintisi! Evde çalışanlar dikkat!
    Yaşam

    28 Kasım 2022 Ankara elektrik kesintisi! Evde çalışanlar dikkat!

    Bursa’da kadınlara özel mobil uygulama
    Gündem

    Bursa’da kadınlara özel mobil uygulama

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir