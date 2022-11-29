Avrupa, uçaklarda 5G bağlantısına izin verecek

Avrupa Komisyonu, Avrupa merkezli hava yolu şirketlerinin uçak içi 5G bağlantıları sunmasını kolaylaştıracak.

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son zamanlarda oldukça tartışılıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceğini söylemiş ve ek önlemler alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Avrupa'dan 5G kararı

Avrupa Komisyonu, Avrupa merkezli havayolu şirketlerinin uçak içi 5G bağlantıları sunmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar atıyor.

Uydu aracılığıyla yer merkezli ağlara bağlanan uçaktaki yolcular, yerleşik baz istasyonuna bağlanarak interneti kullanabilecek.

Telefom görüşmeleri, yazılı mesaj ve veri haberleşmesi gibi özellikler yolculara 5G üzerinden sunulabilecek.

Öte yandan, 5G hizmetlerinin yolcular için tam olarak ne zaman kullanılabileceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Uçak içi sunulacak 5G bağlantısı, kokpit iletişimleri için kullanılanlardan farklı frekanslar kullanacak ve bu sayede herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmayacak.