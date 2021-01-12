Avrupa Uzay Ajansı, galaksilerin çarpışma anlarını yayınladı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2021'i ünlü uzay teleskobu Hubble'ın yakaladığı çarpıcı görüntüleri paylaşarak kutluyor.

İsmini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alan ve 1990 yılında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, ilginç görüntüler yakalamaya devam ediyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ünlü uzay teleskobu Hubble'ın yakaladığı çarpıcı görüntüleri paylaşarak yeni yılı kutluyor.

Görüntülerde galaksilerin birleşme anları ve bunun sonucunda doğan 6 farklı galaksi bulunuyor.

HEPSİ FARKLI KOŞULLARA SAHİP

Fotoğraflarda yer alan galaksilerin hepsi, oluştukları şiddetli koşulların işaretlerini sergiliyor. Örneğin uzay ajansı, NGC 3256 isimli galaksiyi tuhaf ve bozuk diye niteliyor.

NGC 3690 ise bir "süpernova fabrikası" diye nitelenirken, NGC 6052'nin görüntüsü ise hala çarpışma sürecindeki iki galaksiyi gösteriyor.

Görüntüleri yakalayan Hubble Görüntüleme Sondası (HiPEEC), galaksiler içindeki yıldız kümelerine ve ana sistemler birleştiğinde bu kümelerde yaşananlara odaklandı.

Buna göre çarpışmalar, yıldızların doğum oranını artırdı ve yani yeni yıldızların oluşumuna katkı sağladı.

HiPEEC araştırmacıları ayrıca, birleşen galaksilerdeki büyük yıldız kümelerinin, çarpışma sona erdikten sonra bile epey parlak kaldığını keşfetti.

NGC 3256

NGC 1614

NGC 4194

IC 694 - NGC 3690

NGC 6052

NGC 34