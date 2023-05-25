Avrupa Uzay Ajansı, katlanabilir ısı kalkanını test edecek Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzaya çıkıp atmosfere tekrar giren uzay araçlarını koruması amaçlanan katlanabilir ve yeniden kullanılabilir ısı kalkanını test etmeye hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Bir uzay aracını Dünya'ya geri getirmek için atmosfere girince oluşan yoğun ısıdan kurtulmak gerekiyor.

Isı kalkanları bir aracı yüksek sıcaklıklardan koruyabilir, ancak bu süreçte kalkanlar genellikle yok olur.

Avrupa Uzay Ajansı, bunu değiştirmek için İngiltere merkezli Space Forge ile çalışıyor. Şirket, origami benzeri ısı kalkanı tasarımını test ediliyor. Bu sayede, gelecekteki uydular Dünya'ya döndükten sonra bile yeniden kullanılabilecek.

"Origami tekniğiyle" katlanan ve açıldığı zaman ters bir şemsiyeye benzeyen uzay kalkanının, araçtan ayrılan mevcut tek kullanımlık ısı kalkanlarının aksine daha geniş yüzey alanı sunması amaçlanıyor.

Isıyı yansıtarak zararı en aza indirecek

Uzay araçlarının atmosfere girdiğinde yanarak yok olmasına neden olan ısıyı kesmek yerine, bunu yansıtmayı hedefleyen kalkan, "Fielder" isimli su bazlı bir ağ ile uzay aracını yavaşlatarak istasyona hızlıca geri dönmesini sağlayacak.

Space Forge firmasının ürettiği ve 17 kilometre yükseklikte yapılan testi başarı ile geçen kalkan, yıl sonunda şirketin fırlattığı ilk uzay aracı olan ForgeStar-1A ile uzaydan ilk kez malzeme getirilmesi için kullanılacak.

Firma, ayrıca yer çekiminin ve kirliliğin az, ısı seviyesinin yüksek olmasından faydalanarak uzayda ecza ürünleri, süper iletken ve süper alaşımlı yüksek kaliteli ürünler üretmek için uzay merkezli üretim hizmeti başlatmayı amaçlıyor.