Avrupa Uzay Ajansı, kelebek gaz kabarcığını görüntüledi

Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki Çok Büyük Teleskop (VLT), kelebek şeklini andıran bir nebulayı fotoğrafladı.

Uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazların oluşturduğu nebula veya bulutsular, yıldızların yaydığı enerji sayesinde görünür hale gelebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Avrupa Güney Gözlemevi'nde bulunan Çok Büyük Teleskop (VLT), NGC 2899 olarak isimlendirilen ve kelebeği andıran nebulanın etkileyici bir fotoğrafını çekti.

Merkezinden itibaren iki ışık yılı kadar geniş bir mesafeye (yaklaşık 19 trilyon km) yayılan gazın sıcaklığının 10 bin derece olduğu düşünülüyor. Bu sıcaklık, gaz bulutunun bu şekilde parlamasına neden oluyor.

SICAKLIĞIN NEDENİ YÜKSEK RADYASYON

Avrupa Uzay Ajansı, bulutsunun ana yıldızındaki radyasyon nedeniyle bu derece sıcak olduğunu söylüyor. Bu sıcaklıklar da mavi parıltılı oksijenin etrafındaki hidrojenin kırmızı renkte parlamasını sağlıyor.

Uzay kelebeği, Güney Yarımküre'den görülen ve Yelken diye de bilinen Vela Takımyıldızı'nda, 3 bin ile 6 bin 500 ışık yılı arası bir uzaklıkta yer alıyor. Bulutsunun merkezinde kendisine çarpıcı ve neredeyse simetrik şeklini veren iki yıldızı bulunuyor.