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    Avrupa Uzay Ajansı, kelebek gaz kabarcığını görüntüledi

    Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki Çok Büyük Teleskop (VLT), kelebek şeklini andıran bir nebulayı fotoğrafladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2020 - 10:46
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    Avrupa Uzay Ajansı, kelebek gaz kabarcığını görüntüledi

    Uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazların oluşturduğu nebula veya bulutsular, yıldızların yaydığı enerji sayesinde görünür hale gelebiliyor.

    Avrupa Uzay Ajansı'nın Avrupa Güney Gözlemevi'nde bulunan Çok Büyük Teleskop (VLT), NGC 2899 olarak isimlendirilen ve kelebeği andıran nebulanın etkileyici bir fotoğrafını çekti.

    Merkezinden itibaren iki ışık yılı kadar geniş bir mesafeye (yaklaşık 19 trilyon km) yayılan gazın sıcaklığının 10 bin derece olduğu düşünülüyor. Bu sıcaklık, gaz bulutunun bu şekilde parlamasına neden oluyor.

    Avrupa Uzay Ajansı, kelebek nebulayı görüntüledi - İZLE

    SICAKLIĞIN NEDENİ YÜKSEK RADYASYON

    Avrupa Uzay Ajansı, bulutsunun ana yıldızındaki radyasyon nedeniyle bu derece sıcak olduğunu söylüyor. Bu sıcaklıklar da mavi parıltılı oksijenin etrafındaki hidrojenin kırmızı renkte parlamasını sağlıyor.

    Uzay kelebeği, Güney Yarımküre'den görülen ve Yelken diye de bilinen Vela Takımyıldızı'nda, 3 bin ile 6 bin 500 ışık yılı arası bir uzaklıkta yer alıyor. Bulutsunun merkezinde kendisine çarpıcı ve neredeyse simetrik şeklini veren iki yıldızı bulunuyor.

    nebula

    Instagram: @eshteknoloji

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