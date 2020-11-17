Avrupa Uzay Ajansı, sıcak dış gezegenleri incelemek için yeni uzay aracı üzerinde çalışıyor

Avrupa Uzay Ajansı, sıcak dış gezegenleri incelemek için yeni uzay aracı üzerinde çalışmaya başladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), sıcak dış gezegenleri inceleyecek yeni bir görev için çalışmalar yürütüyor. Kurum, Ariel adlı bir araştırma görevi ile dış gezegenlerin kimyasal bileşimini mercek altına alacak.

Ariel isimli teleskop, hem görünür ışıkta hem de kızılötesi dalga boylarında yaklaşık bin adet sıcak dış gezegeni incelemek için uzaya fırlatılacak.

GEZEGENLERDEN AYRINTILI VERİ TOPLANACAK

Bilim insanları, söz konusu aracın elde edeceği verilerle gezegenlerin kimyasal bileşimini ve termal yapılarını belirleyebilecek. Bu da gezegenlerin nasıl oluştuğu ve atmosferlerinin zaman içinde nasıl geliştiği hakkında bilgi verecek.

Ariel araştırma bilimcisi Göran Pilbratt, "Ariel ile uzak dünyaları her zamankinden daha ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, dış gezegen karakterizasyonunu bir sonraki seviyeye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Uzay Ajansı, Ariel konseptini incelemeye ilk olarak 2018 yılında başladı. Çalışma tamamlandığında uzay aracını inşa etmek için bir yüklenici firma seçilecek.

GÖREV 2029'DA

Eğer her şey planlandığı gibi giderse Ariel teleskobu, 2029 yılında Ariane 6 roketi ile Fransa'dan uzaya fırlatılacak ve 4 yıl boyunca görev yapacak.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Ariel proje bilimcisi Theresa Lueftinger'e göre, uzak gezegenleri incelemek, kendi uzay bölgemizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

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