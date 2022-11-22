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    Avrupa, uzayda elektrik üretebilmek için harekete geçti

    Avrupa Uzay Ajansı, uzay tabanlı güneş enerjisi üretmek için çalışmalar yürütüyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:37
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    Avrupa, uzayda elektrik üretebilmek için harekete geçti

    Avrupa Uzay Ajansı, uzayda devasa güneş enerjisi çiftliklerinin çalışıp çalışmayacağını ve uygun maliyetli olup olmayacağını görmek için bu hafta üç yıllık bir çalışmayı onaylayacak.

    Avrupa Uzay Ajansı'nın nihai amaçı, yörüngede her biri bir elektrik santrali ile aynı miktarda elektrik üretebilen dev uydulara sahip olmak.

    Çeşitli kuruluşlar ve diğer uzay ajansları bu fikri incelerken, Solaris isimli bu girişim, uzaya dayalı bir yenilenebilir enerji üretim sistemini geliştirmek için pratik bir planın temelini atan ilk girişim olacak.

    "Enerji kıtlığına çözüm olabilir"

    ESA'nın genel müdürü Josef Aschbacher, uzaydan gelen güneş enerjisinin gelecekteki enerji kıtlıklarını gidermek için "muazzam" fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

    Avrupa, uzayda elektrik üretebilmek için harekete geçti #1

    Aschbacher, "Karbon nötr ekonomilere geçmemiz, bu nedenle enerji üretme şeklimizi değiştirmemiz ve özellikle enerji üretimimizin fosil yakıt kısmını azaltmamız gerekiyor. Eğer bunu uzaydan yapabilirseniz, bu kesinlikle harika olur çünkü birçok sorunu çözer." dedi.

    Güneş'in enerjisi uzayda çok daha verimli bir şekilde toplanabiliyor çünkü ne gece var ne de bulutlar. Fikir 50 yılı aşkın bir süredir ortalıkta dolaşıyor, ancak şimdiye kadar uygulanması çok zor ve çok pahalıydı.

    Yeniden kullanılabilir roketler ve özel sektör tarafından geliştirilen diğer yenilikler sayesinde fırlatma maliyetlerinin düşmesi, bu projeyi yeniden gündeme getirdi.

    Şimdilerde Avrupa Uzay Ajansı, Solaris adını verdiği bir araştırma programı için üye ülkelerden fon arıyor.


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