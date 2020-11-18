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    Avrupalı gizlilik aktivistleri, iPhone'lar üzerinden kullanıcıları izlediği iddiasıyla Apple'ı şikayet etti

    Avrupalı gizlilik aktivistleri, iPhone kullanıcılarının davranışlarını izlemek için yazılım kullandığı iddiasıyla Apple hakkında şikayette bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 17:07
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    Avrupalı gizlilik aktivistleri, iPhone'lar üzerinden kullanıcıları izlediği iddiasıyla Apple'ı şikayet etti

    Akıllı telefon kullanımının oldukça arttığı günümüzde, en önemli konuların başında gizlilik geliyor. Hatta bazı üreticiler, üst seviye gizlilik sunan kuantum telefonlar üzerinde çalışıyor.

    Avusturya Viyana merkezli gizlilik aktivistleri NOYB grubu, Almanya ve İspanya'daki veri koruma yetkililerinden Apple'ın izleme kodlarının yasallığını incelemelerini istedi.

    IDFA KODLARI YENİDEN GÜNDEMDE

    IDFA veya Identifier for Advertisers olarak bilinen kodlar, Apple tarafından bir kullanıcının cihazına atanan rastgele bir cihaz tanımlayıcısıdır. Reklamverenler bu kodları verileri izlemek için kullanır ve böylece özelleştirilmiş reklamlar sunabilirler.

    NOYB grubu, bunun Avrupa Birliği'nin (AB) elektronik gizlilik kuralları kapsamında yasaklanan bir uygulama olduğunu ve kullanıcıların bilgisi veya izni olmadan izlenmesi anlamına geldiğini savundu.

    iphone

    Apple ise bu konuda yorum yapmayacağını duyurdu. NOYB, son zamanlarda AB’nin en üst mahkemesine açtığı davalarla gündemde.

    Grup, daha önce Facebook aleyhine açtığı davada, şirketlerin bilgi toplama kaygıları sebebiyle ABD'ye veri aktarmasına izin veren bir anlaşmayı iptal etmişti.

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