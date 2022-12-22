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    Avrupa'nın Vega C roketi başarısız oldu

    İki Airbus uydusuyla ilk ticari uçuşunu yapması planlanan Vega C roketinin, fırlatma görevi başarısızlıkla sonuçlandı.
    • 22.12.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:31
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    Avrupa'nın Vega C roketi başarısız oldu

    İki Airbus uydusuyla ilk ticari uçuşunu yapması planlanan Vega C roketi, beklentileri karşılayamadı.

    Uzay fırlatma hizmeti sağlayan Arianespace şirketinden yapılan açıklamada, 2 Airbus uydusu taşıyan Vega C roketinin Fransız Guyanası'ndaki Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatma girişiminin başarısız olduğu bildirildi.

    Açıklamada, "Fırlatmadan yaklaşık 2 dakika 27 saniye sonra Zefiro 40'ta bir anormallik meydana geldi ve Vega C görevi sona erdi." ifadelerine yer verildi.

    İkinci aşamada sorun yaşandı

    İHA'nın haberine göre, kalkışın programa göre gerçekleştiği, ilk aşamaların planlandığı gibi gittiği, ikinci aşama olan Zefiro 40'ta sorun yaşandığı kaydedildi.

    Vega C roketinin ilk ticari uçuşunu yapması planlanıyordu. Vega C, Airbus şirketi tarafından üretilen Pleiades Neo 5 ve 6 Dünya gözlem uydularını yörüngeye götürmeye çalışıyordu.

    vega


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