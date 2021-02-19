Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook'a tepki gösterdi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşmasını engellemesinin hükümetinin gözünü korkutmayacağını söyledi.

Son zamanlarda Facebook ile Avustralya hükümeti arasında haber krizi yaşanıyor.

Avustralya, Nisan 2020'de teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Facebook ise, 17 Şubat'ta teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle, Avustralyalıların platformdaki haber paylaşımını engellemişti.





BAŞBAKANDAN FACEBOOK TEPKİSİ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşmasını engellemesinin hükümetinin gözünü korkutmayacağını belirtti.

Morrison, yaptığı açıklamada, Facebook'un bu hareketinin hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

"KÜSTAHÇA"

Büyük teknoloji şirketlerinin dünyayı değiştiriyor olabileceğini ama dünyayı yönetemeyeceklerini ifade eden Morrison, Facebook'un Avustralyalıların sağlık ve acil yardım hizmetleriyle ilgili temel bilgilere erişimini kesmesinin küstahça olduğunu, aynı zamanda hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.