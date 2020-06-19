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    Avustralya: Bir ülke tarafından siber saldırı altındayız

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkedeki özel kurumlar ve kamu kurumlarının devlet tabanlı bir siber saldırı yaşadığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 10:56
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    Avustralya: Bir ülke tarafından siber saldırı altındayız

    Son yıllarda oldukça artan siber saldırılan sayısı, zaman zaman bazı devletleri veya kurumları zor durumda bırakabiliyor.

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison; düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki özel kurumlar ve kamu kurumlarının devlet tabanlı bir siber saldırının hedefinde olduğunu açıkladı.

    "SALDIRILARA KARŞI TETİKTEYİZ"

    "Devlet tabanlı" ifadesini kullanmasına rağmen ülke ismi vermeyen Morrison, "Hedeflemenin ölçeği, niteliği ve kullanılan yöntem nedeniyle karmaşık, devlet tabanlı bir siber aktör olduğunu biliyoruz. Avustralya hükümeti siber saldırı tehdidinin farkında ve tetikte." ifadelerini kullandı.

    mirrison

    AKILLARA ÇİN GELDİ

    Saldırının ardında hangi ülkenin olduğunu açıklamayacağını belirten Morrison, bu devletin Çin olup olmadığı yönündeki soruya ise şöyle yanıt verdi:

    "Avustralya hükümeti, bu konularla ilgili herhangi bir aleni atıfta bulunmuyor. Bunun devlet temelli bir aktörün eylemleri olduğuna eminiz. Bundan daha ileri gitmedik. Başkalarının yaptığı spekülasyonlara karışamam."

    Ülke basınında yer alan haberlere göre ise saldırının kaynağının Çin olduğu belirtiliyor.

    Öte yandan, saldırı nedeniyle şu ana kadar büyük ölçekli bir ihlal yaşanmış değil.

    Instagram: @eshteknoloji

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