Avustralya: Google işletmelere zarar veriyor

Avustralya, internet reklamcılığında Google'ın büyük bir hakimiyeti olduğunu ve bu durumun işletmelere zarar verdiğini söylüyor.

Avustralya antitröst düzenleyicisi, Alphabet bünyesindeki Google'ın Avustralya'nın çevrimiçi reklam pazarı hakimiyetinin işletmelere, yayıncılara, reklamverenlere ve tüketicilere zarar verebilecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından yayınlanan raporda, Avustralya "reklam teknolojisi" tedarik zinciri aracılığıyla ticareti yapılan reklamlardaki tıklamaların yüzde 90'ından fazlasının 2020'de en az bir Google hizmetinden geçtiği belirtildi.

YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Kurum, rekabet karşıtı tutumun önüne geçmek için yeni düzenlemeler getirilmesi çağrısında bulundu.

ACCC Başkanı Rod Sims, raporla birlikte yayınlanan bir açıklamada, "Google, reklam teknolojisi hizmetlerini zaman içinde daha az rekabetçi bir reklam teknolojisi endüstrisine yol açacak şekilde işletmek için, dikey bütünleşmiş konumunu kullandı." dedi.