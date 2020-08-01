Avustralya, Google ve Facebook'tan haber başı para alacak

Avustralya yönetimi, Google ve Facebook'un Avustralya'daki yerel medya kuruluşlarının haberlerini paylaşmak için para ödemek zorunda kalacağını açıkladı.

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Ayrıca Facebook da platforma eklediği haberler özelliğiyle ülke basınlarından çeşitli haberleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

GOOGLE VE FACEBOOK HABER BAŞINA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALACAK

Avustralya hükümetinin aldığı yeni karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

Şimdilik yalnızca Google ve Facebook'u kapsayan kararın bu yıl içerisinde Avustralya Parlamentosu'ndan geçip kısa sürede yasalaşması bekleniyor.

ELDE EDİLEN GELİRLER HABER KURULUŞLARIYLA PAYLAŞILACAK

Avustralya hükümetinin aldığı karar bununla da sınırlı değil. Karara göre Google ve Facebook, haber paylaşımlarından elde ettiği gelirlerin bir kısmını yine medya kuruluşlarıyla paylaşmak zorunda kalacak.

Yasaya karşı koyulması durumunda ise şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10'u ya da 7.2 milyon dolar ceza verilecek.

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