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- Avustralya, sosyal medya hesaplarına ebeveyn izni getirmek istiyor
Avustralya, sosyal medya hesaplarına ebeveyn izni getirmek istiyor
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 15:57
- Güncelleme : 25.10.2021 - 16:11
Avustralya, sosyal medya şirketlerinin 16 yaşın altındaki kullanıcılar için ebeveyn izni almasını gündemine getirdi.
Yeni yasa tasarısına göre, bu yasaya uymayan internet platformları yaklaşık 7.5 milyon dolara kadar para cezası ödemek zorunda kalacak.
Eğer tasarı yasalaşırsa, Avustralya sosyal medya konusunda en katı bölgeler arasında girecek. Ayrıca bu durum, büyük teknoloji şirketlerinin Avustralya'da kalmasını zorlaştıracak.
SOSYAL MEDYAYA YOĞUN ELEŞTİRİ VAR
Dünyanın en yaygın sosyal ağlarından Facebook ve Instagam, çocuklara yönetlik tutumları nedeniyle zaten oldukça eleştiriliyor.
Öten yandan son dönemlerin popüper uygulaması TikTok, Çin'de gençlere süre sınırlaması getirmek zorunda kalmıştı.
ÇİN'DEN ÇOCUK KULLANICILARA KISITLAMA
Çin hükümeti, çocukların ve reşit olmayan gençlerin aşırı sosyal medya kullanımını kısıtlamaya çalışıyor.