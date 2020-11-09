Avustralya, Tesla ile birlikte dünyanın en büyük bataryalarından birini üretiyor

Avustralya, Tesla ile birlikte dünyanın en büyük bataryalarından birini üretiyor

Avustralya, Tesla ile birlikte çalışarak dünyanın en büyük bataryalarından birini üretmek için düğmeye bastı.

Fosil yakıtlardan, daha yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek isteyen ülkelerin karşılaştığı zorluklardan biri de enerjinin nasıl depolanacağıdır.

Avustralya'nın Victoria bölgesi, şu anda kesintisiz enerji üreten elektrik santrallerinde kömür kullanıyor. Ancak hükümet, 2030 yılına kadar bu yakıtın en az yüzde 50'sinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesini istiyor.

Bu nedenle Victoria, dünyanın en büyük pillerinden biri olan "Victorian Big Battery Megapack" projesi için çalışmalarına başladı. Bir futbol sahası büyüklüğünde olacak devasa pil, 300 megawatt'a kadar güç çıkışı ile 450 megawatt-saat depolama sağlayacak.

TESLA İLE BİRLİKTE ÜRETİLECEK

Projeyi üstlenen Neoen şirketi, elektrikli araçlar için geliştirdiği batarya teknolojilerinde uzman haline gelen Tesla ile birlikte çalışacak.

YEDEK DEPOLAMA OLARAK KULLANILACAK

Neoen ve Tesla'nın üreteceği dev batarya, yerel elektrik şebekesinde herhangi bir arıza olması durumunda otomatik olarak devreye girecek ve halkın kesintiden etkilenmemesi sağlanacak.

İki şirket, söz konusu bataryanın gelecek yıl sonuna kadar hazır olmasını istiyor. Victoria politikacıları da bu projeyi, eyaletin fosil yakıt bağımlılığından uzaklaşıp daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru hareketinin bir parçası olarak görüyor.

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