Petrol
77.77
0.78%
Euro
19.5967
0.04%
Dolar
18.6381
0.03%
Altın
1.069
-0.10%
Borsa
4827
0.00%
Bitcoin
317.915
-1.06%
BTXN Coin
5.10
-1.35%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Avustralya'da 100 milyon yıllık elasmosaurus iskeleti bulundu

    Avustralya'da nesli tükenen deniz sürüngenlerinden olan plesiosaurus cinsi elasmosaurusa ait 100 milyon yıllık iskelet ortaya çıktı.
    • 08.12.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avustralya'da 100 milyon yıllık elasmosaurus iskeleti bulundu

    Araştırmacılar, Avustralya'da nesli tükenen deniz sürüngenlerinden olan plesiosaurus cinsi elasmosaurusa ait 100 milyon yıllık iskelet bulduklarını duyurdu.

    AA'nın haberine göre, 100 milyon yıl öncesine ait kalıntının, tarih öncesi döneme ışık tutacak nitelikte olduğu belirtildi.

    Uzunluğu 6 metre

    Bulunan iskeletin, 6 metre uzunluğundaki uzun burunlu yavru bir elasmosaurusa ait olduğu belirlendi.

    Queensland Müzesi Paleontoloji Birimi Müdürü Espen Knutsen, bulunan iskelete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, gövdesinin 3'te 2'sini uzun boyunlarının oluşturduğu elasmosaurusların öldükten sonra kafalarının vücutlarından ayrıldığını ve bu türe ait bütün bir fosil bulunmasının oldukça zor olduğunu belirtti.

    Knutsen, "Daha önce hiç baş ve gövdeyi bir arada bulmamıştık ve bu, alanda gelecekte yapılacak çalışmalar için anahtar olabilir." dedi.

    fosil

    Yavru elasmosaurus iskeletinin, türün kökenine, evrimine ve ekolojisine ışık tutması bekleniyor.

    Boyları 8 ila 10 metre arasında değişen elasmosauruslar, yaklaşık 150 milyon yıl önce Avustralya'nın iç kesimlerine kadar uzanan Eromanga Denizi'nde yaşadı.

    fosil

    fosil


    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı
    3. Sayfa

    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Polonya'da 23 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı
    Dünya

    Polonya'da 23 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

    Görüş Bildir