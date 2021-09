Avusturalya'da hizmet veren bir eve teslim drone servisi, kuşların hava araçlarına saldırması nedeniyle geçici olarak devre dışı kaldı.

Günümüzde hayatımızın birçok alanına giren drone'lar, oldukça farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Bunlardan biri de drone'lar ile kargo teslimat hizmetleri. Henüz çok fazla yaygın olmayan bu sistem, bazı bölgelerde ise oldukça popüler.

Avusturalya’da bir eve teslim kargo drone servisi olan Wing, son zamanlarda kuşları oldukça çıldırtmışa benziyor.

KUZGUNLAR SALDIRIYA GEÇTİ

Yuvalarını korumak isteyen kuzgunlar tarafından sürekli saldırıya uğrayan drone'lar, şirketin geçici olarak hizmetini durdurmasına neden oldu.

Avustralya'da kuşlar, kargo drone'una saldırdı - VİDEO

Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından işletilen ve 2019'dan beri Canberra sakinlerine kahve, ilaç ve ofis malzemeleri teslimatı yapan Wing, tekrar hizmet vermeye başlamak için uzmanların kuşların davranışlarını incelemesini bekleyecek.

Her sabah Wing ile kahve siparişi veren ve yukarıdaki videoyu kayda alan Ben Roberts, kuşların her an bir drone'u düşürebileceğini söylüyor.