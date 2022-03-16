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    Ay görevinde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nden ilk detaylar geldi

    Türkiye Uzay Ajansı, HİS olarak adlandırılan Milli Hibrit İtki Sistemi'ne ait ilk bilgileri paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.03.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 17:42
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    Ay görevinde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nden ilk detaylar geldi

    Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı.

    Bu hedefler arasında yerli ve milli olarak geliştirilen roketle Ay'a ulaşma planları da var. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada 2023 sonunda Ay'a ulaşacağımızı söylemişti.

    MİLLİ İTKİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLİYOR

    Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) yapılan açıklamaya göre, DeltaV Uzay Teknolojileri, "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'ni (HİS) geliştiriyor.

    Sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlandı.

    Bu kapsamda, HİS'e ait bileşenler ve sistemin genel görümü, TUA'nın sosyal medya hesaplarından "Ay Araştırma Görevi (AYAP-1) kapsamında uzay aracımızı Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemimizi daha yakından tanıma vakti. Hedefimiz uzay liginde de tam bağımsız Türkiye." notuyla paylaşıldı.

    Türkiye'nin Ay görevinde kullanacağı sistemden ilk detaylar - VİDEO

    Ay görevinde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi nden ilk detaylar geldi #1

    Videoda; HİS'in iskelet, vana, sistem elektronikleri, oksitleyici tank ve motor bileşenleri gösterildi.

    AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini gerçekleştirecek.

    Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.

    deltav


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