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    Ay toprağında filizlenen bitkilerden kötü haber geldi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, aydan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirmeyi başarmıştı. Ancak bu bitkilerin yeterince gelişmediği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 10:09
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    Ay toprağında filizlenen bitkilerden kötü haber geldi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Ay'dan geitirlen toprağa tohum ekerek bitki yetiştirmeyi başarmış ve böylece, tarihte ilk kez dünyaya ait olmayan bir toprakta tohum filizlendirilmişti.

    Söz konusu deneyde, yıllar önce Apollo 11'den Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve diğer astronotlar tarafından toplanan toprağın 12 gramı kullanıldı.

    Bitki olarak da çok kolay büyüyen ve genetik dizilimi iyi bilinen hardal otu familyasından fare kulağı teresi seçildi.

    Bitkilerin büyümesi durdu

    Florida Üniversitesi'nde botanik profesörü Rob Ferl, elde edilen büyük başarıya rağmen bu filizlerin yeterince gelişemediğini aktardı.

    Buna rağmen bilim insanı, bitkilerin Ay toprağında filiz vermesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

    Ferl ve ekibinin bu deneyi tasarlama amacı ise gelecekte insanların Ay ve Mars'ta kendi kendine yeten üsler kurmasını sağlamak. NASA, Artemis adını verdiği bir program kapsamında insanları gelecek yıllarda Ay'a götürmeyi planlıyor.

    AY TOPRAK

    Ay toprağında filizlenen bitkilerden kötü haber geldi #2


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