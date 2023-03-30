Ay ve Dünya arasında uydu iletişim ağı kurulacak Lockheed Martin, Ay ile Dünya arasında iletişim kurulmasını sağlayacak bir uydu ağı inşa edecek.

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Geçtiğimiz günlerde, Nokia'nın sıcaklıkların 120 derece ile -100 derece arasında değiştiği ve hiçbir şekilde solunacak havanın olmadığı Ay'a baz istasyonları koyarak 4G ağı kuracağını sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise Lockheed Martin, Ay ile Dünya arasına bir uydu iletişim ağı kuracağını açıkladı.

Parsec isimli proje, Lockheed Martin tarafından kısa süre önce kurulan Crescent Space şirketi tarafından hayata geçirilecek.

İlk uydular 2025'te fırlatılacak

İlk uydunun, NASA'nın insanları Ay’a indirecek olan üçüncü Artemis görevinden önce, yani 2025 yılına kadar fırlatılması bekleniyor.

Parsec ağı, Ay’a yapılacak insanlı görevler ve gönderilecek araçlar için hayati öneme sahip olacak.

Bu sayede Ay ve Dünya arasındaki iletişim eksiklikleri giderilecek ve Ay yüzeyine indirilen araçlar daha kolay kontrol edilebilecek.