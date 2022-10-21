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    Ay ve Dünya arasındaki mesafe açılıyor

    Bilim insanlarının PNAS dergisinde yayınlanan bulgularına göre Ay, Dünya'dan her geçen yıl 3,8 cm uzaklaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 13:29
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    Ay ve Dünya arasındaki mesafe açılıyor

    Uzaya dair her geçen gün insanları şaşırtan bir bilinmez ortaya çıkıyor.

    Dünya ve Ay arasındaki mesafenin uzadığı bilgisi de bunlardan biri.

    İlk olarak 1969 yılında NASA'nın Apollo görevlerinde fark edilen durum, araştırma konusu olmaya devam ediyor.

    Her yıl 3,8 cm uzağa kayıyor

    Bu kapsamda devam eden çalışmalarda Ay'ın, her yıl gezegenimizden 3,8 cm daha uzağa kaydığı ve bu durumun milyarlarca yıldır devam ettiği belirlendi.

    Ay ve Dünya arasındaki mesafe açılıyor #1

    1 gün 24 saatten fazla olabilir

    Ay ve Dünya arasındaki uzaklık, gün sürelerine de etki ediyor.

    Böylelikle uzaklaşma gün süresini de değiştirebilir ve 1 gün 24 saatten daha uzun olabilir.

    Ancak böyle bir farkın oluşması bilimsel olarak milyonlarca yıl alıyor.

    Ay ve Dünya arasındaki mesafe açılıyor #2

    2.45 milyar yıl önce günler 16.9 saatti

    Ay ne kadar uzaklaşırsa günler o kadar uzar. Bundan 2.45 milyar yıl önce günler 24 saat değil, 16.9 saatti.

    Ay ve Dünya arasındaki mesafe açılıyor #3


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