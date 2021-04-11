Ay'a gönderilecek hibrit roket motoru testten başarıyla geçti

Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a göndermeyi planladığı hibrit roket motorunun testine katılan Bakan Mustafa Varank, "Motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde incelemede bulundu.

Varank, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin Ay Misyonu'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı.

TARİHİ TEST

Heyet, toplantının sonunda roket motorları testlerinin yönetildiği komuta merkezine geçti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ateşleme için geri sayım başlatıldı. Bakan Varank'ın komutuyla, ilk olarak Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı.

İKİ MOTOR DA İSTENİLEN GİBİ ÇALIŞTI

İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023 yılında "Ay'a Sert İniş" görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Yapılan testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

Bakan Varank ve beraberindeki heyet, ateşlemeler sonunda tekrar test sahasındaki sistemleri inceleyerek, testin sonuçları hakkında bilgi aldı.

Hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı VİDEO

BAKAN MUSTAFA VARANK ANLATTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, çok başarılı iki ateşleme yaptıklarını hem Sonda Roketi Sistemi'nin (SORS) ateşlemesi hem de Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorun ilk ateşlemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyen Varank, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz " dedi.

10 YILLIK UZAYDAKİ YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 10 yıllık uzaydaki yol haritasını açıkladığını ve bu yol haritasının en önemli bileşenlerinden bir tanesinin 'Ay Misyonu' olduğunu kaydeden Varank, şöyle devam etti:

"O günden itibaren aslında biz Delta V firmasının ismini sıklıkla duymaya başladık. Biliyorsunuz Ay misyonunda hedefimiz 2023 yılında Türkiye'nin kendi uzay aracını Ay'a ulaştırabilmesi. Burada da Türkiye'deki bütün kabiliyetleri, bütün firmalarımızın kabiliyetlerini kullanmak istiyoruz. Delta V de özellikle dünyada yeni bir teknoloji olarak kabul edilen hibrit roket motorları çalışan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait bir firmamız. Arif Hocamız (Karabeyoğlu) tüm bu süreçleri yürütüyor.





TÜRKİYE'NİN UZAY HEDEFLERİ

Bugün iki ateşlemeye şahitlik ettik. Bir tanesi 635 milimetrelik Sonda roketinin, önümüzdeki ay fırlatması yapılacak motorun buradaki ateşlemesine şahitlik ettik. Aynı zamanda Ay misyonunda, yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir motorun da yine ateşlemesinin testlerini yapmış olduk. Biliyorsunuz, Türkiye özellikle uzay alanında kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek, aynı zamanda bu kabiliyetleri ticarileştirmek, bundan ekonomik fayda elde etmek isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu alanda geliştirdiğiniz teknolojiler çok değerli."

"ROKET MOTORUNUN BİR ÖNREĞİ MAYIN AYINDA SİNOP'TAN FIRLATILACAK"

Çok değerli gençlerin Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak ve teknolojiyi geliştirmek için büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan Varank, "Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacak. Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk." dedi.

"TÜRK BAYRAĞINI AY İLE BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ.."

Varank, "2023'te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay ile buluşturacağız. Türk bayrağını Ay ile buluşturmuş olacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici." diye konuştu.